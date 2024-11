Superbonus, ravvedimento per il credito ceduto in eccesso

La domanda Un contribuente, nell’anno 2023, ha ceduto alla banca un credito per lavori rientranti nel superbonus 110%, considerando erroneamente anche l’importo pagato al professionista per la comunicazione della cessione all’agenzia delle Entrate. Volendo riversare il maggior credito con F24 e codice tributo 6921, si chiede quale sanzione applicare per il calcolo del ravvedimento operoso e se è corretto versare la sanzione con il codice 8911 e sommare gli interessi all' importo del maggior credito (codice 6921).

E. B. - Lucca

Nel caso descritto, il contribuente ha erroneamente ceduto alla banca un credito d’imposta superiore a quello effettivamente spettante per i lavori rientranti nel Superbonus 110%, avendo incluso anche l’importo pagato al professionista per la comunicazione della cessione all’agenzia delle Entrate. Per sanare la situazione, il contribuente può procedere al riversamento del maggior credito indebitamente ceduto mediante il ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 6921 «Credito d'imposta per...