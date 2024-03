Superbonus, lo sconto in fattura del geometra va indicato nel quadro AC della dichiarazione del condominio

La domanda Un geometra emette una parcella con sconto in fattura a un condominio per prestazioni relative a lavori di ristrutturazione Sperbounus 110%. Pertanto su questa fattura non viene applicata nessuna ritenuta d’acconto e nessun compenso viene pagato dal condominio al geometra. Si chiede se sia corretto che il condominio non debba inoltrare nessuna Certificazione Unica per questa operazione visto che nessuna ritenuta ha effettuato e nessun compenso ha erogato. Si chiede inoltre se la fattura di questo geometra dovrà essere inserita nel quadro "AC" della dichiarazione dell'amministratore di condominio.

A. S. - Asti

La fattura emessa praticando lo sconto in fattura si considera comunque pagata/incassata. Il geometra dovrà comunque dichiarare il compenso in quanto l’incasso, anche in mancanza del movimento di denaro, si considera avvenuto. L’indicazione è stata fornita dalla circolare 23/2022 (paragrafo 6.2.1). In particolare, secondo il citato documento di prassi, il professionista recupera il contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura acquisendo un credito d’imposta pari al 110 per cento dell’importo...