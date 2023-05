Superbonus, il secondo Sal pagato nel 2022 e in parte nel 2023 si recupera in quattro quote dal 2024 Marco Zandonà

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Nell’esecuzione dei lavori superbonus mi ritrovo nella seguente situazione. A fine 2022 ho inviato all’Enea l’asseverazione del secondo Sal (stato avanzamento lavori), contenente tutte fatture 2022. Tutte queste fatture sono state anche pagate nel 2022, tranne una che è stata pagata parzialmente nel 2022 e saldata il 2 gennaio 2023. Sono state inviate le relative comunicazioni di cessione del credito (svariate, con diversi codici lavori, per il 2022 e una per il 2023) e sono state tutte accettate dall’agenzia delle Entrate. Questo credito riconosciuto e presente nella piattaforma di cessione crediti è totalmente cedibile? Quale dei seguenti scenari è corretto?

1) Il credito è totalmente cedibile (solo che il credito 2022 sarà in 4 rate dal 2023 al 2026 e il credito 2023 in 4 rate dal 2023 al 2027);

2) Il credito 2022 è cedibile solo per 3 rate su 4 (la rata 1 da portare in detrazione) mentre il credito 2023 cedibile in 4 rate;

3) Il credito 2022 è cedibile per 4 rate su 4 mentre il credito 2023 è cedibile solo per 3 rate su 4 (la rata 1 da portare in detrazione)

S. M. - Roma

Il credito relativo al sal finale con spese sostenute e fatturate parte nel 2022 e parte nel 2023 si recupera in 4 quote solo a partire dal 2024. Nel caso di specie la cessione del credito del primo Sal è stata correttamente calcolata e ceduta nel corso del 2022. Trattandosi di spese 2022, il cessionario ha diritto ad utilizzare in compensazione il credito acquisito in 4 quote annuali per i versamenti con F24 a partire dal gennaio 2023 e sino al 2026. L’articolo 121 comma 1-bis Dl 34/2020, convertito...