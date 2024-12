Telefisco 2025, in agenda mercoledì 5 febbraio. Tutte le novità per imprese e professioni

Telefisco 2025 lancia il conto alla rovescia. La nuova edizione del convegno del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde sarà, infatti, in programma mercoledì 5 febbraio dalle 9 alle 18,30. Sotto esame tutte le novità fiscali per professionisti, imprese e contribuenti. Con l’obiettivo di definire il programma, come fatto nelle ultime edizioni, ascoltando anche la voce dei professionisti. Ma andiamo con ordine.

La data

Il tradizionale appuntamento con il convegno sulle novità fiscali, giunto alla sua 34° edizione sarà quindi in calendario mercoledì 5 febbraio in diretta streaming dalle 9 alle 18,30. Grazie a una formula ben rodata ma sempre attenta a introdurre elementi di novità, con le relazioni degli esperti, ma anche con interviste, confronti, e commenti, verrà offerta un’attenta analisi delle novità normative, giurisprudenziali e di prassi così da consentire ai partecipanti di affrontare obblighi, adempimenti e scadenze del nuovo anno fiscale.

Il punto

Telefisco 2025 si annuncia ricco di contenuti su più fronti. Da un lato, infatti, professionisti e aziende saranno alle prese con le ultime novità legate alla legge di Bilancio e agli ultimi decreti di attuazione della riforma fiscale. Inoltre, dovranno misurarsi con l’applicazione concreta di quanto è stato varato, sempre in attuazione della riforma nel 2024. Infine, dovranno fare i conti con gli adempimenti dichiarativi e di bilancio che da sempre caratterizzano l’anno fiscale. Si va, quindi, dalle novità in materia di Iva e bilanci agli effetti applicativi della riforma dell’accertamento e delle sanzioni fino al tema del concordato preventivo. Attenzione puntata, poi, sul reddito di lavoro autonomo e su quello di impresa. Basti pensare alle novità in arrivo sulle aggregazioni fra professionisti e alla revisione delle regole sulle operazioni straordinarie. Oppure, ancora, alle novità in materia di Irpef e di welfare aziendale. O, infine, al mondo delle agevolazioni edilizie, profondamente riformato, e a quello delle crisi aziendali.

Il sondaggio

Molti temi, dunque. E tutti importanti. Sui quali Il Sole 24 Ore vuole ancora una volta coinvolgere i professionisti, chiedendo loro di indicare le tematiche che considerano più importanti, alle quali dedicare attenzione durante Telefisco 2025. Una modalità che ripropone quanto fatto con successo per le ultime edizioni di Telefisco e di Speciale Telefisco estivo. Con la possibilità per i partecipanti di diventare co-protagonisti nella definizione della scaletta dell’evento, insieme alle redazione e agli esperti del Sole 24 Ore. Da domani, dunque, tutti coloro i quali si sono iscritti all’edizione di Telefisco del gennaio 2024 riceveranno un questionario con il quale potranno indicare cinque materie su cui ritengono opportuno concentrare l’attenzione durante Telefisco del 5 febbraio. I risultati saranno vagliati da redazione ed esperti, così da arrivare al programma dell’evento. In questo modo anche l’edizione del 5 febbraio 2025 punta a essere ancora più costruita a misura di professionisti, contribuenti e aziende.