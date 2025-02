Telefisco 2025/Adesione al pvc con gli interessi al 3,5%

L’adesione ai Pvc sconta gli interessi previsti per l’adesione all’accertamento, attualmente pari al 3,5 per cento. È questo uno dei primi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate in risposta ad una specifica domanda posta in occasione di Telefisco 2025.

Con la recente riforma fiscale è stato (re)introdotta l’adesione al Pvc (articolo 5-quater del Dlgs 218/97), grazie al quale è possibile definire integralmente la contestazione con il pagamento delle sanzioni ridotte ad un sesto, oltre agli interessi...