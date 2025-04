Terzo settore, accreditamento al 5 per mille entro il 10 aprile

Scadenza in vista per gli enti del Terzo settore (Ets) che intendono accedere al contributo del 5xmille. Il 10 aprile prossimo si chiude il termine ordinario entro cui gli Ets, incluse le cooperative sociali e fatta eccezione per le imprese sociali costituite in forma societaria, possono presentare l’istanza di accreditamento. La sola iscrizione al Registro unico (Runts), infatti, non è sufficiente di per sé per accedere al beneficio richiedendo, a chi intende fruirne, di accreditarsi attraverso ...

