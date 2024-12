Terzo settore, il contributo ambulanze passa dalla piattaforma online

Presentazione delle domande per il contributo ambulanze tramite una piattaforma online. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali annuncia sul proprio sito l’introduzione di un nuovo applicativo informatico che, rispetto agli anni precedenti, innova, la modalità di richiesta dei contributi per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le fondazioni Ets. A partire dal 2024, infatti, tutte le domande di accesso al contributo per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie...

