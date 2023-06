Transfer pricing e decreto del 2018, giudici divisi sulla valenza retroattiva di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Link utili Scheda: Linee Guida OCSE 2022 su transfer pricing e valore degli intangibili Marco Volante Riviste









Il Dm 14 maggio 2018 ha fornito le indicazioni per applicare le disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del Tuir, alla luce delle Linee guida Ocse in tema di transfer pricing. Si tratta di principi desunti dalle Linee guida del 2017, ma che in gran parte erano già presenti nelle precedenti versioni del documento Ocse, per cui si pone il problema di capire se e come possano essere applicati agli anni ante 2018. Sul punto la giurisprudenza si è pronunciata in varie occasioni.

La valenza interpretativa

La giurisprudenza...