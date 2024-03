Transizione 5.0, da chiarire la partenza dal 1° gennaio

Transizione 5.0, i dubbi delle imprese possono trovare una prima riposta in attesa del decreto attuativo.

Potrebbero rientrare gli investimenti dal 1° gennaio 2024, le nuove imprese o quelle esistenti che effettuano investimenti in ambiti alternativi potranno calcolare i risparmi energetici con lo scenario controfattuale, la struttura produttiva per delineare il perimetro del calcolo dei consumi può essere già definita così come il metodo di calcolo del risparmio energetico. Inoltre, sono note le ...