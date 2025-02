Transizione 5.0 passa al 4.0 se mancano i requisiti

Il piano Transizione 5.0 rappresenta una grande opportunità per le imprese che investono in beni strumentali con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica. Tuttavia, per accedere agli incentivi disponibili, è necessario dimostrare una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per l’intero stabilimento oppure, in alternativa, del 5% per il processo produttivo interessato dall’investimento. Ma che cosa accade se un’impresa non riesce a raggiungere queste soglie?

La normativa prevede uno...