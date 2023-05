Trust opaco Usa, le somme ai beneficiari non sono tassabili di Marco Piazza

Un «complex trust» statunitense soggetto localmente a una tassazione nominale non inferiore al 50% di quella applicabile in Italia è inquadrabile come «trust opaco» stabilito in un Paese a fiscalità non privilegiata.

Le attribuzioni ai beneficiari residenti in Italia non sono quindi soggetti ad ulteriore tassazione a differenza di quanto accade quando il trust opaco è soggetto a una tassazione nominale privilegiata. Lo conferma la risposta a interpello 309/2023 delle Entrate: la prima, a quanto risulta...