Trust, la tassazione all’entrata valuta le categorie di beneficiari

Nel disciplinare il regime di “tassazione all’entrata” dei trust, il nuovo articolo 4-bis, comma 3, del Tus (introdotto dal Dlgs 139/24) prevede che il disponente o, in caso di trust testamentario, il trustee possa optare per il pagamento dell’imposta in occasione di ciascun conferimento. Si tratta di un’imposta sostitutiva opzionale.

Se il disponente, o il trustee, opta per il regime di “tassazione all’entrata”, la base imponibile, nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate in...