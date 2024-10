Trust, tassazione in entrata per sterilizzare il rischio di aumento della pressione fiscale

Tra prassi amministrativa e consolidata giurisprudenza, il Dlgs n. 139/2024, pubblicato nella GU n. 231 dello scorso 2 ottobre, recepisce la tassazione "in uscita" dell'imposta sulle successioni e donazioni sui conferimenti di beni e diritti in trust come regime ordinario ma prevede anche un'importante opzione per il contribuente: la facoltà di optare per la tassazione "in entrata" al momento del singolo apporto.