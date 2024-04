Trust testamentario senza imposta di successione

Non è soggetta a imposta di successione la dotazione del trust disposta mediante un testamento e che si realizza con l’apertura della successione del testatore: è questa la risposta a interpello n. 90 dell’11 aprile 2024 con la quale, per la prima volta, l’agenzia delle Entrate si occupa della fiscalità del trust testamentario o, meglio, dell’apporto di patrimonio in un trust effettuato con testamento.

I tre formati

Situazione che può presentarsi in almeno tre possibili formati:

a) il de cuius scrive, nel suo testamento...