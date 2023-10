Tutelare le esenzioni di imposta conseguite prima della circolare di Angelo Busani

Link utili Scheda: Successioni e donazioni di immobili: territorialità e soggetti passivi Ilaria Callegari Sistema Frizzera









In coerenza con l’opinione che l’imposta di donazione è applicabile solo “in uscita” dal trust e non più “in entrata”, la circolare 34/E/2022 afferma che i presupposti per beneficiare di un’agevolazione (si pensi alla disciplina della “prima casa”) devono essere verificati nel momento in cui il trustee attribuisce al beneficiario il patrimonio del trust.

Pertanto, in riferimento all’esenzione da imposta di donazione e successione disposta nel caso dell’attribuzione gratuita (tra marito e moglie o ...