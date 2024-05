Tutoraggio grandi imprese, contraddittorio sui no del Fisco

Per gli interpelli abbreviati delle società in cooperative compliance scatta il contraddittorio preventivo sulle risposte negative del Fisco. Con decreto del 20 maggio 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Mef ha dato attuazione alle novità in materia di interpelli e di risposte alle comunicazioni di rischio previste dal Dlgs 221/2023 per i contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo. Vengono inoltre modificate alcune norme procedurali delle istanze abbreviate...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 9,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi