Ultima chiamata per sfruttare lo spalmacrediti

Ultimi giorni a disposizione di fornitori e cessionari per evitare che le quote (anche parziali) in scadenza nel 2023 di alcuni bonus edilizi divengano inutilizzabili. Si tratta del rimedio - introdotto con il comma 4 dell’articolo 9 del Dl 176/2022, come modificato dal comma 3-quinquies dell’articolo 2 del Dl 11/2023 - per far fronte alla stagnazione del mercato di questi crediti, che spesso non consente alle imprese di monetizzare gli importi maturati concedendo ai propri clienti lo sconto in fattura...

