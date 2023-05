Una sopravvenienza attiva si realizza quando viene meno una passività effettivamente esistente di Giorgio Gavelli e Alessandro Braggion









Inquadramento normativo

L’articolo 2426, comma 1, n. 8) del Codice civile, come modificato dall’articolo 6, comma 8, lettera g) del Dlgs 139/2015 (disposizione applicabile ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016) dispone che « […] i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale […]».

Il “costo ammortizzato”, quindi, rappresenta il criterio generale di rilevazione iniziale dei debiti, da utilizzare per la redazione dei...