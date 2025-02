Usufrutto prima della cessione: scatta l’Irpef sulla plusvalenza

La cessione di un fabbricato pervenuto (in nuda proprietà) per successione, con successivo riscatto dall’usufrutto a titolo oneroso, genera plusvalenza se non si rientra nelle esclusioni indicate dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir. È questo il principio di diritto che si ricava dalla sentenza 3614/2025 della Cassazione, depositata il 12 febbraio scorso.

L’Agenzia (soccombente nei primi due gradi di giudizio) aveva accertato a due sorelle l’assoggettamento a Irpef della plusvalenza derivate...