Utili extracontabili ai soci: presunzione senza automatismi

Nelle ipotesi di controllo indiretto, la presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili in società a ristretta base partecipativa non può essere applicata automaticamente, specialmente in assenza di prove concrete da parte del Fisco che dimostrino il coinvolgimento diretto dei soci della controllante indiretta nella gestione della controllata. Così si è pronunciata la Cgt di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 133 del 14 gennaio 2025 (presidente Izzi, estensore Fortunato)....

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi