Variazioni colturali, terreni a monitoraggio Agea con aggiornamento digitale in Catasto

La riforma fiscale per l’agricoltura prevede nuove modalità di aggiornamento delle banche dati catastali. L’articolo 5 della delega (legge 111/2023) definisce i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche. La lettera b) del comma 1, dell’articolo 5, in particolare, prevede delle novità in materia di redditi agrari e, tra questi, il criterio numero 3) prevede l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi...

