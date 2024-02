Vigilanza ispettiva sulla subordinazione simulata dei familiari dei soci

Nella pratica ispettiva si assiste a verbali nei quali, in assenza di accertamento di fatto in ordine alla sussistenza del vincolo della subordinazione, i verificatori procedono all’annullamento dei rapporti di lavoro subordinato dei familiari di soci di Srl, ricorrendo a principi metagiuridici. Al fine di evitare rettifiche ispettive di siffatto genere potrebbe essere utile l’adozione della cd. “certificazione del contratto di lavoro” che permette all’accordo tra società e familiare del socio di maggioranza di acquisire “piena forza legale” sia fra le parti che nei confronti dei terzi.



Profili della subordinazione del familiare del socio di maggioranza di S.r.l.

Affinché la prestazione lavorativa in regime di subordinazione possa essere pienamente assoggettata al potere direttivo dell’imprenditore è indispensabile, come principio generale, che esista un organo (gestionale) dell’impresa capace di intervenire in qualsiasi momento sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il contratto di società vale ad escludere la configurabilità, per esempio, di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato...