Vizio di notifica per la cartella esattoriale del 2014 presso la ditta e non al suo titolare

La domanda

Una persona fisica residente da sempre in provincia di Caserta, alcune settimane fa, si è vista notificare dall’agenzia della Riscossione, una raccomandata di sollecito di pagamento della cartella notificata il 20 marzo 2014. Accedendo con spid al cassetto personale dell'Agenzia si è visto che si tratta di una cartella per un premio Inail del 2014, quando il contribuente aveva una ditta individuale (impresa edile) con sede in provincia di Terni (anche se la residenza del titolare rimaneva sempre a Caserta). Non avendo traccia di tale cartella si è chiesto all’Agenzia una relata di notifica. L’Agenzia ha quindi inviato la copia della raccomandata spedita il 20 marzo 2014 e mai consegnata, per irreperibilità del destinatario, presso la sede della ditta in provincia di Terni. Si chiede se per difetto di notifica (mai consegnata alla residenza del titolare tale cartella) si puo chiederee n l’annullamento e in tal caso quale sarebbe la procedura corretta; altrimenti si chiede se non sia scaduto il termine di riscossione decennale, visto che l’unico atto interruttivo si è avuto a ottobre/novembre 2024.

V. C. - Caserta