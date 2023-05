Zes, immobili agevolati su aree demaniali di Roberto Lenzi









L'acquisto di beni immobili è agevolabile anche se questi sono costruiti su terreno demaniale, quindi anche balneare. Il fatto che siano costruiti su terreno in cui il soggetto che vende ha solo il diritto di superficie non inficia la possibilità di avere agevolazioni per gli acquirenti. L'interpretazione è confermata dalle Entrate con la risposta 302/2023 rilasciata per le aree Zes.

L’Agenzia, rispondendo a un’impresa che chiede la conferma di poter utilizzare il credito di imposta per acquisto di...