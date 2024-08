Zes Unica, l’investimento si considera effettuato con il trasferimento della proprietà

La domanda

In riferimento alla «Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica» (legge 13 novembre 2023, n. 162), chiedo se al 15 novembre 2024 per considerarsi completato l'investimento bastano le fatture a saldo, il fine lavori per i magazzini e la consegna di tutte le attrezzature i macchinari e gli impianti, (come dalle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917) Oppure tutto deve essere anche quietanzato entro la scadenza del 15 novembre 2024.

I. S. - Trapani