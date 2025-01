Zes unica, pronto il modello di comunicazione. Primo invio entro il 31 marzo

Pubblicato da parte delle Entrate il modello per utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno. Il modello per le imprese “ordinarie” è stato reso disponibile online nella serata di venerdì 31 gennaio insieme a quello per le imprese agricole e per le imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura.

In base al comma 487...