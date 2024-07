Affitti, l’opzione per la cedolare secca può essere revocata in ogni annualità

La domanda Sono in regime forfettario con redditi anche da affitto immobili con cedolare secca. In caso di spese per ecobonus con cambio pompa di calore, è possibile avere la detrazione optando per regime ordinario per affitti senza cedolare secca?

F. P. - Varese

In base al provvedimento 7.4.2011, protocollo 2011/55394 del direttore dell’agenzia delle Entrate l’opzione per il regime della cedolare secca sugli affitti può essere esercitata in due modi:

alla registrazione del contratto (o nelle annualità successive);

direttamente in dichiarazione dei redditi nel caso dei contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”, di durata complessiva nell’anno non superiore a 30 giorni).

