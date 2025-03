Agenzie di viaggio, regime speciale Iva legato alla disponibilità

Regime speciale delle agenzie di viaggio anche per i servizi, diversi dai pacchetti turistici, resi da terzi di cui un soggetto abbia acquisito la disponibilità anteriormente alla richiesta del cliente. Tale disponibilità non implica necessariamente l’acquisto del servizio da parte del prestatore, essendo sufficiente la preventiva disponibilità della struttura che può essere ottenuta anche mediante un patto di opzione concluso con il fornitore, come nell’ipotesi in cui, prima della richiesta del ...

