Agenzie di viaggio, reverse charge compatibile con il regime speciale

La domanda

Si chiede un parere in merito alla corretta gestione della liquidazione Iva di un’agenzia di viaggi (italiana) che vende a studenti italiani pacchetti di viaggio studio all’estero. I pacchetti vengono acquistati dall’agenzia di viaggi italiana da tourist operator comunitari ed extra-comunitari. L’ordinanza della Cassazione 11739 del 12 aprile 2022, ha generato dubbi sulla corretta gestione delle liquidazioni Iva. Nello specifico, la Cassazione statuisce che «In materia di Iva, nel caso in cui l’agenzia di viaggi e turismo abbia ricevuto fattura per prestazioni di servizi per le quali sussiste l’obbligo dell'autofatturazione ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 3, Dpr 633/72, la stessa è tenuta all’assolvimento del suddetto obbligo, fermo restando l’applicazione del regime speciale Iva di cui all’articolo 74-ter ai fini della determinazione della base imponibile Iva sulle operazioni di organizzazione di pacchetti turistici in favore dei propri clienti e la non detraibilità dell’Iva assolta». Sembrerebbe, quindi, che la fattura comunitaria debba essere assoggettata a reverse con esclusione per l’agenzia di viaggi di detrarre l’Iva integrata, con evidente e non irrilevante aggravio in termini di costi (e complicazione delle scritture contabili).

N. G. - Catania