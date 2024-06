Aree edificabili donate, plusvalenza sul costo

Non solo redditi d’impresa o di lavoro: la bozza di decreto di riforma approvata in prima lettura dal Consiglio dei ministri del 30 aprile interviene anche sui redditi diversi, andando a modificare il calcolo della plusvalenza nel caso in cui l’area edificabile ceduta provenga da una precedente donazione. Si tratta di una fattispecie che può celare una artificiosa sottrazione di materia imponibile e che negli anni ha generato molto contenzioso, con pronunce alterne della stessa Corte di cassazione...

