Assegnazione di immobile acquistato in leasing e rettifica detrazione Iva

La domanda In caso di assegnazione agevolata ai soci di un immobile esente Iva acquistato mediante contratto di leasing stipulato nel 2003 e con riscatto esercitato nel 2015, come va operata la rettifica alla detrazione? È corretto operarla oltre che al prezzo di riscatto anche ai canoni annuali riferiti alle sole annualità 2014 e 2015 rientranti nel decennio di osservazione?

Il “periodo di tutale fiscale” decennale previsto dall’ articolo 19-bis2 del Dpr 633/1972, prevede che la rettifica della detrazione iniziale deve essere operata in relazione a tanti decimi dell’imposta detratta quanti sono gli anni mancanti al compimento del decennio. In particolare, se durante i dieci anni di osservazione fiscale l’immobile è ceduto in esenzione da Iva, la rettifica deve essere operata in un’unica soluzione, nell’anno in cui è stata effettuata la cessione, per tutti i decimi mancanti...