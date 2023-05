Attestazioni Soa per i bonus casa: sei categorie, irrilevanti gli importi di Giuseppe Latour

Lo scopo dell’obbligo di Soa è garantire la professionalità delle imprese, non replicare nei lavori privati il meccanismo di attestazione valido per i pubblici









Le regole sugli attestati Soa, tipiche degli appalti pubblici, non andranno applicate in maniera identica al mondo degli appalti privati, in caso di accesso ai bonus casa. È questo il principio chiave che discende dalle indicazioni arrivate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’organo tecnico consultivo del ministero delle Infrastrutture presieduto da Massimo Sessa, che ha analizzato la norma del decreto Ucraina (il Dl n. 21/2022, articolo 10 bis) con la quale a maggio 2022 è stato introdotto...