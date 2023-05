Attività fisica adattata, il credito d’imposta va integrato nel 730 precompilato di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Attività fisica adattata: il credito d’imposta legato alla riforma dello Sport va indicato nel modello 730 o Redditi persone fisiche. È il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate su una delle principali novità della precompilata 2023, online dal 2 maggio scorso e disponibile per l’invio da giovedì 11 maggio prossimo. Si tratta, in particolare, dell’agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2022 per le spese documentate sostenute nel 2022 per lo svolgimento di attività fisica adattata...