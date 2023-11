Bene 4.0 non ancora interconnesso, così la compilazione del quadro RU di Stefano Mazzocchi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La domanda Quali dati bisogna mettere nel quadro RU in caso di bene 4.0 con acconto versato il 20 dicembre 2022, il saldo il effettuati il 31 marzo 2023 se il bene non risulta ancora interconnesso al 15 ottobre 2023 con sabatini deliberata ma non erogata?

M. P. - Trapani

In merito alla compilazione del quadro RU, le istruzioni relative al modello Redditi SC 2023 precisano che i dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione I distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. Per ciascuna fattispecie agevolabile dev'essere compilato un distinto modulo della sezione I, utilizzando specifici codici credito. Nel rigo RU5, colonna 2, dev'essere indicato l’importo del credito d’imposta maturato per gli investimenti effettuati successivamente...