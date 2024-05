Quando Durante l’intera vita aziendale, sia in sede di consuntivazione dei risultati sia nella fase della pianificazione, al fine di determinare i risultati delle varie aree gestionali.

Cosa scade Riclassificazione del Conto economico per trasformare il bilancio in un utile strumento di analisi gestionale.

Per chi Società, specie di capitali, che presentano i bilanci secondo le regole del Codice civile.

Come adempiere L’analisi per indici e per flussi richiede la propedeutica attività di riclassificazione del bilancio, incluso il Conto economico.