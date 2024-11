Bonus casa, Scia a nome del comodatario con l’ok scritto del proprietario

La domanda

Sono titolare di un contratto di comodato d’uso (regolarmente registrato) di un edificio di proprietà dei miei genitori, composto da due appartamenti, uno accatastato in A3 e l’altro in F3. Vorremmo fare dei lavori di ristrutturazione per i quali usufruire del bonus 50%, per i quali porterei solo io in detrazione le fatture. Posso, in qualità di comodatario, intestarmi la Scia edilizia necessaria per i lavori? Possono essere portate in detrazione le spese per i lavori sulla facciata esterna per tutto l’edificio (quindi anche la parte relativa all’appartamento in F3) o solo per la porzione relativa all’appartamento accatastato in A3?

A. S. - Vibo Valentia