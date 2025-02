Bonus edilizi, cosa cambia dal 2025 per detrazioni e incentivi

La legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni edilizie ordinarie che il Superbonus. Tra le varie disposizioni, si segnala che la detrazione ordinaria spettante per gli interventi di recupero edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull'abitazione principale (negli altri casi è ridotta al 36%). Inoltre, il Superbonus del 65% (per condomìni ed edifici con più unità immobiliari) riguarda solo gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulta presentata la Cila/richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione. A telefisco 2025, infine, le Entrate confermano l’indicazione data sulle condizioni per l’attestazione Soa.