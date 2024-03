Bonus mamme ma non solo: welfare aziendale e premi di risultato alzano l’Isee Le interferenze tra le misure di sostegno alle famiglie e l’Isee sono numerose: redditi esenti, tra cui i benefit aziendali incentivati per i neo-gentiori, e i trattamenti sociali come l’assegno unico contribuiscono al calcolo dell’indicatore