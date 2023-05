Branch, beni sotto 2mila dollari fuori dal libro dei cespiti di Paolo Spagnol e Franco Vernassa









Le branch devono tenere il libro cespiti ammortizzabili, ma possono usufruire della semplificazione prevista dall’articolo 12 del Dpr 435/2001 in applicazione della policy aziendale che nel caso dell’interpello prevede che i beni strumentali di valore inferiore a 2mila dollari siano contabilizzati direttamente a conto economico, senza attuare un processo di ammortamento civilistico. Inoltre, per tali beni, la deducibilità Ires avverrà ai sensi dell’articolo 102 del Tuir in base ai coefficienti previsti...