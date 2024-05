Cambio di utilizzo, rettifica della detrazione Iva (ma con vincoli)

La domanda

In caso di variazione della destinazione di un bene ammortizzabile (ad esempio autovettura), acquistata come bene merce ma poi successivamente utilizzata quale bene strumentale, l’Iva detratta integralmente all'atto dell'acquisto deve essere rettificata per effetto del cambio d'uso. Ci si domanda se valga anche il caso opposto: una concessionaria ha acquistato un'autovettura classificata come bene strumentale (quindi con Iva detratta solo per il 40% del suo ammontare all'atto dell'acquisto). L'anno successivo la concessionaria decide di togliere il bene dal registro dei cespiti per inserirlo fra i beni merce ed effettuarne la vendita. Ritenete possibile emettere fattura con Iva applicata sull'intero corrispettivo (non applicando l'articolo 13, comma 5, del Dpr 633/72) e contestualmente operare la rettifica Iva a favore per recuperare l’Iva non detratta all'atto dell'acquisto (almeno per gli anni mancanti al compimento del quinquennio di monitoraggio)?

M. D. - Sondrio