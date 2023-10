Cedolare secca al 26%su tutte le case per chi affitta più di un appartamento di Giuseppe Latour

Link utili Intesa sugli affitti brevi con il codice antievasione - di Marco Mobili e Gianni Trovati









La cedolare secca al 26% si applicherà a tutti gli appartamenti in affitto breve, quando ce ne siano almeno due. Quindi, chi affitta un solo immobile non avrà l’aumento. Ma chi ne affitta più di uno subirà l’incremento di cinque punti su tutti, e non solo a partire dal secondo. È questo l’effetto pratico dell’articolo 18 del disegno di legge di Bilancio, che ritocca la disciplina fiscale sulle locazioni brevi.

Se all’inizio era stato raccontato che la stretta sui bed and breakfast avrebbe riguardato...