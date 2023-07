Cessione crediti edilizi, l’addebito di oneri finanziari è prestazione accessoria soggetta a Iva

La domanda

Un’impresa di costruzioni ha realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con salto di due classi sismiche e per questo usufruirà delle detrazione fiscale cosiddetta Sismabonus ex articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. L’edificio realizzato sarà diviso in singole unità immobiliari che l’impresa venderà ai clienti finali lapplicando lo sconto in fattura ex articolo 121 del D. 34/2020. Lo sconto in fattura applicato agli acquirenti delle unità immobiliari comporterà l’acquisizione in capo all’impresa di un credito di imposta pari alla detrazione spettante. Successivamente l’impresa cederà lo stesso credito a un istituto bancario che retrocederà e liquiderà all’impresa un importo corrispondente al credito ma decurtato di una commissione pari al 15% del valore del credito stesso. Vorrei sapere le possibili soluzioni che l’impresa ha per addebitare questo onere ai propri acquirenti che usufruiscono dello sconto in fattura (sisma bonus acquisti). Può, ad esempio, rilasciare al cliente una separata fattura per l’addebito di oneri finanziari esenti da Iva? O una fattura per l’addebito di oneri accessori soggetti ad Iva?

M. T. - Chieti