Compilazione Intrastat, niente sanzione se il dato inesatto viene corretto

La domanda Ho indicato erroneamente un dato facoltativo all’interno del modello Intrastat. In particolare, si tratta del numero della fattura nell’ambito del modello Intra 1 quinquies relativo alla rettifiche degli elenchi di periodi precedenti. Come devo procedere in questo caso? Aggiungo che, successivamente, è avvenuto lo storno totale dell’operazione in questione. Per questo mese devo compilare nuovamente l’Intra quienquies indicando la cancellazione?

M. M. - Cuneo

L’articolo 11, comma 4 del Dlgs 471/97 dispone che l’omessa presentazione degli elenchi, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione, siano punite con la sanzione da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dall’Ufficio. La norma prosegue stabilendo che «la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta». Dunque, nessuna sanzione...