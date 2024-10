Concordato preventivo biennale a rischio per chi è uscito dal forfettario nel 2023

La domanda

Un medico dipendente du una Usl svolge anche lavoro autonomo con partita Iva in regime forfettario nell’anno 2023. Percependo un reddito lordo da lavoro dipendente nell’anno 2023 superiore a 30mila euro lordi, nel 2024 non può più beneficiare del regime forfettario e adotta la contabilità semplificata e la tassazione ordinaria del reddito. La normativa in tema di concordato preventivo biennale indica come causa di esclusione dalla possibile adesione alla proposta concordataria il superamento della soglia di 85mila euro di compensi nell’anno 2023. Nulla dispone in merito alla fuoriuscita dal regime forfettario per altre cause. Ritengo quindi corretto che il contribuente in questione possa aderire alla proposta concordataria formulata con i dati del 2023, ovviamente per un solo anno (2024), sottoponendo a tassazione con il regime ordinario (Irpef) il reddito concordatario nel 2024 per la parte di reddito corrispondente a quanto dichiarato nel 2023 e con imposta sostitutiva, se ritenuto opportuno, la parte eccedente. È corretto?

A. S. - Arezzo