Contratti con gli influencer da definire in base agli obblighi

Lavoratori autonomi, dello spettacolo o agenti di commercio. Sono diversi gli inquadramenti e i rapporti contrattuali che le aziende committenti possono instaurare con influencer e content creator. Li ha passati in rassegna l’Inps nella circolare 44 del 19 febbraio: a ciascuna tipologia di rapporto, sono collegati obblighi contributivi differenti. È bene per le aziende scegliere la formula contrattuale più adeguata, per evitare contestazioni future e una riclassificazione del rapporto, con la relativa...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi