Contratti pubblici, imposta di bollo solo telematica da luglio

L’imposta di bollo relativa alla stipulazione dei contratti pubblici per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in base alle regole del nuovo codice dei contratti pubblici, verrà versata dall’appaltatore con modalità esclusivamente telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide). Lo prevede il provvedimento delle Entrate n. 240013 pubblicato il 28 giugno 2023 in relazione e attuazione di quanto stabilito dall’articolo 3 dell’allegato I.4...