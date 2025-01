Cooperative compliance, arriva il servizio fai da te sul sito delle Entrate

Cooperative compliance con «fai da te» online. I contribuenti ammessi all’adempimento collaborativo e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web sul sito delle Entrate per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell’ambito dell’istituto. A comunicarlo è una nota dell’Agenzia.

L’inserimento della mappa dei rischi

Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito delle Entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).

L’applicativo

L’applicativo «Regime adempimento collaborativo» può essere utilizzato sia dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del Dlgs 221/2023 («soggetti aderenti»), sia da coloro che, volendo aderire alla cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi («nuovi istanti»). In particolare, il servizio consente di: