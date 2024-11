Cooperative compliance, solo un’attestazione per le imprese già ammesse al regime

Sarà sufficiente un’attestazione dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale adottato. Arriva il tagliando semplificato, anche nei tempi, per le imprese già in cooperative compliance prima dell’entrata in vigore delle modifiche al decreto attuativo della delega fiscale in materia. Non sarà dunque necessario fare tutto daccapo, considerando che l’adozione del tax control framework (Tcf), il modello di gestione del rischio fiscale...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi