CPB: esonero dal visto IVA già per il credito 2024

Visto che dal periodo d’imposta 2024 trova applicazione, per la prima volta, il concordato preventivo biennale che è disciplinato dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, come successivamente modificato, agli articoli da 6 a 39, l’Agenzia delle entrate con FAQ del 24 febbraio 2025 ha chiarito che il beneficio premiale legato all’apposizione del visto sul credito IVA annuale è già applicabile dall’anno d’imposta 2024 non essendo importante il punteggio ISA raggiunto nello stesso 2024 dal...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi