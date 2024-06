Criptoattività, costo o valore di acquisto documentato con elementi certi e precisi

La domanda L’anno scorso ho messo in stacking delle criptovalute su un exchange straniero. Gli interessi maturati dallo stacking sono stati convertiti durante l’anno in stablecoin (Usdt per un controvalore pari a 1.200 euro, successivamente prelevati dall'exchange, sempre nell’anno 2023, tramite bonifico sul mio conto corrente. Nella dichiarazione di quest’anno come devo considerare i proventi dello stacking?

F. P. - Napoli

L’obbligo dichiarativo ai sensi dell’articolo 67 del Tuir spetta per le plusvalenze e gli altri proventi, non inferiori complessivamente a 2mila euro nel periodo d’imposta, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (articolo 1, comma 126, della legge 197 del 2022). Ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis, del Tuir, aggiunto dall’articolo 1, comma 126, lettera b) ...